“La violencia no es amor”: más de 60 mujeres fueron víctimas de femicidio en Bolívar en 2019 

Solo en 2019, la ONG Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu) registró 65 femicidios en el estado Bolívar. En total, fueron 179 casos de violencia de género contra la mujer. En la entidad se desarrolla una campaña de concienciación para frenar estos asesinatos.

Ángela Aguirre, Angely Berenguela Brito, Andrelis Rius, Yennifer Vallenilla Centeno, Samaritana Mendoza, Jeraldine Tesorero, Lismar del Carmen Bonillo son algunos de los nombres que recordó la ONG, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

La lucha feminista en ocasiones es desvirtuada o sacada de contexto, pero quienes apoyan la campaña están claras en su objetivo, protestar en contra de la violencia y desigualdad por su condición de ser mujeres.

Lupe Guzmán contó que ha sido una de tantas víctimas en Ciudad Guayana. “He sido víctima de la violencia en la ciudad, de hecho fui secuestrada por dos hombres y durante ese secuestro sufrí la violencia de género”, contó.

Gabriela Hernández destacó la importancia de crear conciencia acerca de este tema. “Nuestra finalidad es concienciar sobre la cantidad de mujeres asesinadas este año, y hacer un llamado para que entiendan que el tema de los femicidios no es un juego ni algo que se debe tomar a la ligera”.

“Nuestra campaña es para que digan no a la violencia, que todas nos cuidemos, que eduquemos a las niñas y mujeres adultas a que la violencia no es amor, y que no queremos una muerta más cuando dicen que es por amor, denunciemos y no nos quedemos calladas ante algún tipo de abuso o maltrato”, agregó Milagros Malvarez.