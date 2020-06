Luis Alberto Andrade tenía 28 años de edad y estaba a la espera de su séptimo hijo. Situación que le hacía ver la vida con un sentido diferente. Sin embargo, el pasado viernes a las tres de madrugada las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en medio de un operativo tocó la puerta de la vivienda y después de llevárselo apareció muerto.

Él estaba durmiendo junto a su esposa embarazada, cuatro de sus seis hijos y dos cuñados. Cuando llegaron las FAES a su casa. A todos los sacaron de la casa excepto a él, y nunca tuvo un arma en todo ese tiempo.

Según, relataron familiares de Anadrade a las afuera de la morgue del Hospital Central de Barquisimeto. El ahora occiso no estaba armado y tampoco se enfrentó a efectivos de las Faes la mañana del viernes, cuando resultó muerto.

La familia de Luis Andrade contó que él había salido en diciembre del 2019 del centro de reclusión La Cuarta, en San Felipe. Donde estuvo cinco años, pero una medida humanitaria motivada por el estado severo de desnutrición, permitió de excarcelación.

Tras la desaparición de Andrade, en manos de las Faes, la esposa que le dijo ¨que estaban averiguando sobre el robo de una moto en la que él, supuestamente, estaba involucrado, pero él no tenía nada que ver. Ella no se quería ir de la casa, pero la amenazaron de que iban a dejar a uno de sus hermanos si ella no se iba".

De acuerdo a la versión policial, las Faes estaba tras la pista de Andrade presuntamente conocido como “Luisito”. Líder de una banda delictiva y al ser ubicado le dieron la voz de alto, él en respuesta disparó a la comisión y como contra respuesta fue herido de un balazo mortal en el pecho.

Sin embargo, familiares recalcaron que eso no ocurrió así, pues según les contaron los vecinos, se escuchó una sola retreta de tiros poco después del amanecer al rato que se llevaron a la familia de Andrade, pero que no parecía ser un enfrentamiento.

"A mitad de mañana no sabíamos qué habían hecho con él, porque en la casa no estaba. Fue al mediodía que nos avisaron que estaba muerto y su cuerpo estaba aquí en la morgue", sentenció la familiar.