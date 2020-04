Nicolás Maduro informó este lunes que se realizará una "jornada de limpieza" profunda en todo el territorio nacional el próximo miércoles 15 de abril.

Desde la conmemoración del 11vo aniversario de la Milicia, Maduro detalló que esta jornada comenzaría desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

"Vamos a una jornada nacional de limpieza, desinfección y embellecimiento de Venezuela. Pueblo por pueblo, casa por casa, Venezuela bella", aseveró Maduro.

Añadió que la medida llegará a todos los bulevares, avenidas, autopistas, escaleras, entradas y salidas, porches "y también dentro de las casas". "Renovemos ese espíritu", dijo.

"Como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no cortamos los focos de multiplicación, no podemos ir al próximo paso. No podemos dar un paso atrás", señaló.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, anunció ocho nuevo casos de Covid-19 en el país, lo que asciende la cifra de contagios a 189, de los cuales 110 están recuperados, 15 en CDI, 25 en hospitales centinelas, 19 en clínicas, dos en hoteles y uno en aislamiento domiciliario.

Los nuevos afectados se ubican en los estados Miranda (5), Distrito Capital (1), Aragua (1) y Trujillo (1).

Luego de conocerse el pasado 13 de marzo el primer caso oficial en el país, Maduro ordenó cuarentena en todos los estados y mantiene en operatividad solo a los servicios esenciales, como la salud, la alimentación, electricidad, telecomunicaciones y medios de comunicación.