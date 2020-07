La Major League Baseball se volca de lleno con el Black Lives Matter

La Major League Baseball del 2020 ha dado inicio, oficialmente. Y la lucha contra el racismo por el asesinato de George Floyd, recibió apoyo total de los peloteros.

Mientras se entonaba el himno de los Estados Unidos en el Nationals Park, todos los jugadores de los New York Yankees y los locales, campeones de la Serie Mundial del 2019, los Washington Nationals, se arrodillaron mientras mostraron una larga pancarta negra de dugout a dugout.

Mientras el pitcher de los Nats, Max Scherzer, hacía todo para la ejecución del primer lanzamiento de la temporada, en la toma de televisión se podía observar sobre el morrito las siglas BLM en color negro. Estas acciones nacen de las protestas por la muerte de George Floyd, lo que generó un análisis sobre la justicia social, y las propias Grandes Ligas ha dado un paso al frente al respecto.

Another run on the board thanks to @Giancarlo818 🙌 pic.twitter.com/9AjrFNxXX3

— New York Yankees (@Yankees) July 24, 2020