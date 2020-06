View this post on Instagram

Cicpc capturó dos hombres por obtención indebida de bienes y/o servicios en Caracas Dos hombres identificados como Euclides René Bonilla Nahar (36) y Roger Yossue Gregorio Mendoza García (31), integrantes de la banda delictiva El Wilder, fueron detenidos por funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, en la avenida Urdaneta, municipio Libertador del Distrito Capital, por obtención indebida de bienes y/o servicios. Pesquisas y experticias documentales determinaron que los aprehendidos vulneraron el punto de venta de una empresa, bajo técnicas innovadoras de hacking, utilizando de manera fraudulenta tarjetas de créditos internacionales, de las cuales fueron debitados 10 mil 379 divisas americanas con 78, patrimonio económico de una entidad bancaria y la colectividad internacional. Cabe destacar que la pérdida patrimonial total de la entidad financiera y las víctimas equivale a 97 mil 332 dólares con 24 centavos. Asimismo, se conoció que aún se encuentra en fuga Wilder Andrés Gómez Lozano (47), quien está siendo buscado intensamente por la justicia venezolana. La Fiscalía 19° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, tiene conocimiento del caso. R: Karoline Echenagucia