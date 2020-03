Mariaca Semprun decide cantarle a sus vecinos en la cuarentena (Vídeo)

Este jueves el famoso escritor y periodista Leonardo Padrón, subió en su cuenta de Instagram, a través de un IGTV a Mariaca Semprun cantándole a todo su vecindario para alegrar la exasperante cuarentena.

La iniciativa surgió, gracias a las personas europeas que se encuentran en cuarentena por la pandemia del coronavirus, que hicieron viral muchos vídeos donde se encontraban en sus balcones cantando para alegrar los días más fuertes que están viviendo.

Mariaca Semprun «Me voy a unir a la iniciativa de mis amigos europeos, dándole un ratito de alegría y regocijo a nuestros vecinos, voy a cantarles ¿Por qué no?», dijo.

La actriz y cantante venezolana interpretó la conocida canción de Céline Dion para la película «Titanic» «My Heart Will Go on» y con un poco de humor, Mariaca Semprun culmina diciendo junto a la persona que la grababa «Creo que no me escuchan, nadie sale como en Italia. Pero la intención es lo que cuenta». culminó.