Este martes, el secretario del departamento de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de su cuenta en Twitter, responsabilizó a Nicolás Maduro y a su régimen, de la seguridad del presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó.

Responsabilizamos a Maduro y a quienes lo rodean por la seguridad y el bienestar del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó».

Ademas agregó el mensaje que dio la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), de disolver los grupos violentos que atentan contra la ciudadanía. «@UNHumanRights ha pedido la disolución de las pandillas respaldadas por el régimen, como los colectivos, porque los venezolanos necesitan seguridad, no violencia y depredación promovida por el régimen», comentó.

We hold Maduro and those around him responsible for the safety and welfare of #Venezuela‘s Interim President @JGuaido. @UNHumanRights has called for dissolution of regime-backed gangs, like colectivos, because Venezuelans need security, not regime-promoted violence and predation.

