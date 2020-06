Morgue de San Cristobal en Táchira, amaneció cerrada este lunes 22 de junio por la presunta presencia de un fallecido por Covid-19 que murió de un paro respiratorio con PCR positiva, el cual se encontraba en el área de aislamiento del Hospital Central, según reseño La Prensa del Táchira.

Personal del lugar denuncia que no cuentan con los implementos de bioseguridad necesarios para atender este tipo de casos. El medio informa que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tiene tomada la sede y se encuentran a la espera de un equipo de expertos que puedan movilizar el cadáver.

Situación de las morgues en Venezuela

Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, informó el pasado 20 de junio para un trabajo del portal The New England Journal of Medicine, que la mayoría de las morgues en los centros de salud en Venezuela no funcionan correctamente.