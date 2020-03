Murió venezolano en España por Covid-19 sin recibir asistencia médica

Este sábado 21 de marzo, distintos medios reseñaron la muerte del primer venezolano a causa de Covid-19. El hombre respondía al nombre de Jesús Enrique Orozco Romero y tenía 69 años.

Falleció ayer en su domicilio ubicado en la ciudad de Alicante, donde residía desde hace 30 años, tras haber estado cinco días con fiebre y esperando asistencia médica que nunca llegó.

.Los detalles sobre las condiciones que posiblemente precipitaron el deceso del sexagenario fueron contados a la prensa por Gabriel Orozco, hijo del fallecido «lo de mi padre es una negligencia y el claro ejemplo de que el sistema no tiene capacidad de respuesta».

Sanidad, en 24 horas confirmarará si en efecto el hombre estaba contagiado por el virus, ya que aun presentado los síntomas del coronavirus nunca le aplicaron el test diagnóstico. El levantamiento del cadáver y traslado se realizó cumpliendo con el protocolo para evitar contagios.

La pareja sentimental y los dos hijos han quedado confinados en sus viviendas sin que los organismos encargados les hicieran prueba alguna. Servicios funerarios solo advirtió que debían permanecer en cuarentena todos los que tuvieron contacto con el venezolano fallecido a causas, presumibles, del Covid-19.

El levantamiento del cadáver se alargó cuatro horas porque ningún medico se personó para certificar la defunción, a pesar de que el Centro de Salud Santa Faz está cerca. Al final la funeraria lo llevó al Hospital de Sant Joan para que un médico expidiera dicho certificado.

Gabriel considera que «han dejado morir a mi padre como a un perro». Desde Inglaterra Gabriel contactó con el Centro de Salud pero le indicaron que allí no acudiera y que llamara al teléfono para los casos de coronavirus, pero nadie respondía. «Le dijeron que si no tenía tos que no se preocupara», se lamentaba ayer el hijo del fallecido. Publiacado por DiarioInformacion.com.