Nazoa: Walter, no es que te arrastres, es que lo hagas cómo ellos dicen

La salida del periodista Walter Martínez ha generado muchos comentarios en las redes sociales. Entre los cuales, el humorista, Claudio Nazoa, no perdió la oportunidad de mandar un tuit irónico para referirse al hecho que no lo dejaron entrar a las instalaciones de VTV.

"Walter, Freddy Yanes te manda a decir que a ti se te dijo claramente, que no es que te arrastres, tienes que hacerlo como ellos dicen. De verdad, no se por qué me encanta que esto te pase. ¿cómo es que era tu ridiculo saludo militar? Freddy te lo está haciendo pero con el dedo", escribió Claudio Nazoa a través de su cuenta en Twitter.

Nazoa le sacó punta al caso, en vista que Martínez subió un video en cuenta de Twitter, en el que denunció la situación de que no lo dejaron entrar al canal del Estado.

Martínez se preguntó si ¿VTV está infectada?, en vista que la razón que le han dado es que es por protección ante el coronavirus, debido a que ya es una persona de la tercera edad.

La salida de Walter Martínez como la Vladimir Villegas en Globovisión, han sido ampliamente comentadas en las redes sociales. En el caso de Villegas se aseguró en días recientes que su salida se debe a su presunta aspiración de llegar al CNE. En una entrevista reciente habló del tema.

Pueblo: Rodríguez-Ñáñez impiden mi programa PRETEXTANDO MI PROTECCIÓN x "Coronavirus3aEdad": ¿VTV infectada? Pero con la señora colombiana q tiene nuestra .@teleSURtv X MI "protección" hacen guerra económica contra este 3aEdad: 2 y 7 AÑOS RESPECTIVAMENTE SIN RETRIBUIR MI TRABAJO. pic.twitter.com/4yPZMMWe5I — Walter Martínez (@WalterDossier) June 2, 2020