Netblocks: apagón cortó internet en varios estados de Venezuela

El observatorio de ciberseguridad Netblocks reportó este jueves 12 de marzo la caída del servicio de internet en ocho estados del occidente de Venezuela tras un apagón.

«Confirmado: un corte de energía interrumpió interrumpió la conexión a internet de varios estados Venezuela a partir de las 12:30 pm, hora local», tuiteó Netblocks.

El observatorio señaló además que «los datos de la red en tiempo real muestran un impacto significativo con pocos signos de recuperación».

Confirmed: A power outage has disrupted internet connectivity in multiple states of #Venezuela beginning 12:30 p.m. local time; real-time network data show significant impact with little sign of recovery #12Mar #Apagón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/JkGfAfRokV

