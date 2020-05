"No hay como las novelas, los artistas, los programas, RCTV es inolvidable": tachirenses nostálgicos

"Recuerdo a RCTV como un buen canal, artistas, telenovelas, películas. Recuerdo los comerciales de navidad, eran espectaculares, como las novelas de antes no se volvieron a ver, todo se ha perdido", dijo Óscar Contramaestre ciudadano del Táchira.

Aseguró que desde el cierre de RCTV comenzó a morir la libertad de expresión y solo prevalece lo que diga el gobierno.

Los Tachirenses sienten que cada día hay menos libertad, menos posibilidades de mantenerse informados y menos entretenimiento.

Para Omaira Bautista asegura que hemos retrocedido como 50 años y que nada es igual.

"Muy buenos lastimosamente, por decir la verdad paso lo que paso, lo cerraron por decir la verdad, pero recuerdo a RCTV como el mejor canal", añadió Omaira Bautista.

Dijo que ya los ciudadanos no pueden ni salir a protestar porque son calificados de terroristas o van presos.

Ricardo Rosales joven del Táchira indicó que "cada día se apagan más las voces de los venezolanos".

Aseveró que cada día la gente sufre más, pues hay un caos total en materia de servicios públicos, salud, economía y todos los aspectos.

"Ya no se puede decir nada porque no hay medios que estén a favor de la democracia y todo lo manipula el gobierno, no hay libertad de expresión", recalcó con tristeza Ricardo Rosales.

Expresó que la única forma de mantenerse informado es a través de las redes sociales.

Los venezolanos recuerdan el 27 de mayo del 2007 como un día nefasto, donde el régimen en ese momento liderado por Hugo Chávez cometió uno de los hechos más injustos y arbitrarios, el cierre de RCTV, el canal pionero de Venezuela.