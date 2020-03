¡No para! Rutina del futbolista Añor en tiempos de cuarentena

El Caracas Fútbol Club no se entrena en grupo desde el pasado viernes 14 de marzo, pero eso no ha sido impedimento para que la plantilla se mantenga activa tanto en el aspecto físico como mental. Este período de aislamiento, mejor conocido como cuarentena, ha servido para que muchos se reinventen en su rutina diaria, como es el caso de uno de los capitanes del club como Bernardo Añor.

“Me levanto tempranísimo gracias a esa alarma biológica a la que nos ha acostumbrado el Caracas, por lo que desde las 6:30 de la mañana estoy despierto. Quizás uno quisiera dormir un poco más para achicar el día. Me tomo uno o dos café, desayuno y una vez que hago la digestión me dispongo a hacer mis ejercicios, que es el plan de trabajo que el Caracas nos mandó”, comentó de entrada el habilidoso lateral izquierdo de la plantilla.

En momentos en los que normalmente pudiese estar concentrado con la selección nacional para encarar la primera fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, realiza una rutina de aproximadamente 90 minutos para mantener la condición física de un atleta de primer nivel.

“Los ejercicios se encuentran todos en una aplicación que nos mandaron a descargar. Allí se pueden ver muchas rutinas de las cuales Javier Milán nos coloca por las noches dos ejercicios que nos corresponde ejecutar al día siguiente. El espacio que se necesita para llevarlo a cabo es bastante corto, probablemente de tres metros cuadrados y si se puede complementar la parte aérobica con los que tengan una bicicleta estática o una caminadora mejor”, explicó.

“Una vez terminado el ejercicio me baño, me relajo, suelo leer un poco, una hora u hora y media. Realizo un rompecabezas que también me lleva bastante tiempo; tengo un área en la que también practico mi segundo deporte favorito que es el golf. Allí ejecuto el putting y el chipping en un área cortica del jardín en la que juego cuando estoy aburrido, por lo menos eso se me lleva media hora o una hora. Del resto me enfoco bastante en los estudios que tengo pendiente desde hace uno o dos años, varios cursos que puedo realizar por internet sobre economía y finanzas que es el área en la que me gradué, que con el tiempo que disponemos se me ha facilitado y lo estoy aprovechando al máximo” describió minuciosamente.

Si bien es cierto el contacto directo con los familiares también se ha visto limitado, las herramientas como el WhatsApp y Skype son claves para tener a la familia Añor unida como ha sido costumbre a lo largo de los años. “Por lo general como familia siempre hemos estado muy unidos, tanto ahora que estamos encerrados como en su momento cuando llevábamos una vida normal. La relación con mis hermanos, mi papá, mi esposa y la niña siempre ha sido bastante cercana y eso no se ha modificado en nada. Quizás hemos hablado más de la cuenta por decirlo de alguna manera pero sabroso porque mantenemos el contacto”, concluyó