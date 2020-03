Nueve mujeres asesinadas durante lo que va de 2020 en Carabobo (Video y alarma)

En Carabobo no hay motivos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sobran las razones para levantar la voz y visibilizar que sus vidas están en riesgo. Los números así lo confirman. Durante todo 2019 fueron 169 los femicidios cometidos en el país, durante lo que va de año ya se cuentan 60, de los que nueve corresponden a hechos ocurridos en la entidad.

Así lo alertó la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Deyalitza Aray, quien aseguró que esto ocurre por múltiples factores, todas enmarcadas en la crisis social y política que se enfrenta en el país. «Tenemos que reclamar y exigir, porque esto no se puede silenciar y tenemos que enfrentar lo que está sucediendo con la mujer en Venezuela, que es la columna vertebral de la sociedad».

De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la media mundial de asesinatos de mujeres es de 3% y en Venezuela se supere 10%. «Estamos en la lista de los primeros 15 países con la cifra de feminicidio más alta».

Aray alertó que la muerte de la mujer es aniquilar la familia, la capacidad de reproducción, de estabilidad familiar y desarrollo. «Somos un rol importante para la democracia y estamos decididas a trabajar en función de nuestros derecho».

Pero eso no es todo. En Carabobo se vulnera el derecho a la mujer de ser madre con el servicio de salud público deficiente que se presta. La vicepresidenta del Colegio de Enfermeros en la entidad, Carmen Álvarez, dijo que en la Maternidad del Sur, y en todas las del país, los profesionales del sector hacen lo posible por cumplir con su labor, pero es resulta cada vez más cuesta arriba.

«La atención no es óptima porque no tenemos con qué tratar a las pacientes, No basta solo con tener una estadística de que se reciben tantas mujeres al mes, sino el drama que viven desde el primer momento cuando se les dice que deben comprar los materiales y medicinas para el nacimiento del bebé, y ese estrés puede acelerar y complicar el trabajo de parto».

Es por eso que hicieron un llamado a no quedarse calladas, y a participar en la movilización del próximo 10 de marzo. En este sentido, el coordinador regional del Frente Amplio Venezuela Libre, Manuel Barreto, hizo un llamado a los carabobeños a asistir en esa actividad convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

«Vamos todos a Caracas, a respaldar a nuestros diputados. No se trata solo de defender el edificio de la AN, sino lo que significa, su valor, la lucha de quienes se las han jugado todas desde las elecciones de 2015».