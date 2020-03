«O llevas tapabocas o no abordas la buseta»: transporte público en Vargas durante la cuarentena

Sea artesanal o no, toda persona que desee hacer uso del transporte público en Vargas debe llevar puesto su tapabocas. Se trata de una medida que se comenzó a implementar, de manera estricta, desde este lunes 16 de marzo, cuando el estado inició la cuarentena social y colectiva que anunció en cadena nacional el régimen de Nicolás Maduro.

En un recorrido efectuado por Caraota Digital, se observó a la mayoría de los usuarios con tapabocas en las paradas. Uno de ellos, David Quintana, expresó: “Ellos (los transportistas) están estrictos con el trabajo. Ahorita están un poquito más fuerte. Hay muchos carros que están trabajando”.

Señaló que algunos choferes están exigiendo, además de la mascarilla, llevar guantes, aunque no representan a la mayoría. Eso sí, advirtió que “si no tienes nada de eso no se pueden montar”.

Aclaró que sí está permitido que los pasajeros viajen de pie en las busetas, mientras que precisó que tanto los Yutong del régimen como el transporte privado está aplicando la medida.

El vendedor de café Ángel Martínez, quien trabaja en la parada del Puerto de La Guaira, en Maiquetía, reiteró la implementación de la medida y contó que durante la mañana hubo más fluidez de camionetas que el mediodía, cuando disminuyó el número.

“Sí se está cumpliendo un poco más la normativa. Estamos agarrando conciencia. Otros dicen no y otros que sí, pero se está usando”.

Insistió en que quien no porte este implemento de autoprotección o puede subirse a la camionetica. “Los rojos-rojitos (Yutong) con el parlante dicen que hay que usar el tapabocas. Hay mucha gente que no agarra conciencia. Yo no tengo tapabocas, pero uso algo porque trabajo con el público; me faltan los guantes”.