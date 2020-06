OFICIAL: La final de la Champions League se jugará en Lisboa el #23Agosto

La Champions League, desde cuartos hasta la final, se jugará en Lisboa del 12 al 23 de agosto. El formato va a ser a partido único en "Final a ocho", algo inédito en la competición.

Seis años más tarde el Atlético de Madrid volverá a un escenario triste para la afición colchonera. En el Estadio Da Luz, perdió la final del 2014 (4-1) contra el Real Madrid.

Las eliminatorias de octavos de final pendientes -Manchester City vs Real Madrid; Barcelona vs Nápoli; Bayern Munich vs Chelsea y Juventus vs Olympique Lyonnais, se disputarían en principio en los estadios de los equipos citados en primer lugar (Etihad Stadium, Camp Nou, Allianz Arena y Juventus Stadium respectivamente), para equilibrar la crisis sanitaria, sin descartar que se disputen en campo neutral, entre el 7 y 8 de agosto.

La final de la Champions, el 23 de agosto

La final de la máxima competición arrancará en la segunda semana de agosto, ya que la Serie A italiana culmina el 2 de agosto e impide reiniciar antes la competición. Estambul, debió renunciar al evento por tener que jugarse a puerta cerrada.

La Europa League se va a Alemania

La Europa League también cambia de locación, en detrimento de la ciudad polaca de Gdansk. Ahora, se tendrán que jugar el Roma - Sevilla y del Inter - Getafe a partido único, al igual que la vuelta de las otras seis llaves. Las fechas, el 5 y 6 agosto en las ciudades teutonas de Gelsenkirchen, Dusseldorf, Colonia y Duisburgo.

La fase final, también a ocho, será en Colonia del 10 al 21 de agosto, fecha aún por definir.

UEFA anuncia cambios

Por intermedio de su presidente, Aleksander Ceferin, la UEFA dijo que el 20 de octubre se inicia la siguiente Champions y Europa League. La Supercopa de Europa se disputará el 24 de septiembre en Budapest (Hungría) entre los campeones de la Champions y Europa League.