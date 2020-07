Este 23 de julio se cumplió una década de que la agrupación "One Direction" se creó. La agrupación surgió del programa televisivo The Factor X .

La banda ha rememorado momentos a través de una publicación en instagram "Mañana tú y yo tenemos mucha historia #10yearsof1D". Escribieron.

Es con motivo del 10° aniversario del surgimiento de la banda que en twitter se ha lanzado en remaster del tema "What Makes You Beautiful".

Watch the remastered 'What Makes You Beautiful' video in 4K ultra HD on @YouTube now and see what else is to come 👀... pic.twitter.com/aaY2T3QpWB

