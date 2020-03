ONG venezolanas: sectores vulnerables y personal médico deben ser prioritarios en prevención del Covid-19

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:

Acción Solidaria

Civilis Derechos Humanos

Laboratorio de Paz

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Convite AC

Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)

Impulsa Latinoamerica

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)

GobiérnaTec

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

Movimiento SOMOS

Psicodehu

Asociacion Venezolana para la Hemofilia

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado FundaRedes

Ipys Venezuela

Asociación Civil UNIANDES

A.C Los Naguaritos

Catedra de la Paz / Universidad de los Andes

Liga Merideña contra el Sida

Asociacion por la Vida /Merida

Justicia y Paz OP Vnezuela

Asociación Civil NUPAZ

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Crea País

Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM

Observatorio Venezolano de Violencia

SOS PACIENTES RENALES

Comité de derechos humanos de la guajira

Labo Ciudadano

RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación

Hogar Virgen de los Dolores

Incide

Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana

Todos por el Futuro

Opotunidad AC