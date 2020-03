La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, advirtió que las «cárceles venezolanas son un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades»,esto a propósito de la llegada del coronavirus a Venezuela.

“Primero, no hay agua, luego, los artículos de limpieza e higiene personal son mínimos, los servicios sanitarios mínimos, Dios quiera que eso (Covid-19) no llegue. En los calabozos policiales es peor. En los penales (el reo) tiene posibilidad de salir a los patios, movilizarse y tomar sol, pero en los calabozos, por la infraestructura de las comisarías, no tienen posibilidad de ver la luz del sol. Es un hacinamiento crítico, en celdas previstas para 20 personas hay 100 y 200”, expresó durante una entrevista concedida a Provea.

Girón instó a las autoridades a revolver este tema, al señalar que por esas condiciones la propagación de la tuberculosis ha sido muy fuerte. «Los mismos policías que los custodian están infectados”.

A propósito de esto, en días recientes al confirmarse la presencia del Covid-19 en Venezuela, el abogado Joel García, pidió a las autoridades medidas cautelares sustitutivas de libertad para el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens y el jefe del despacho de la Presidencia Encargada, Roberto Marrero, quienes permanecen detenidos.

De acuerdo a cifras ofrecidas por Nicolás Maduro hasta la fecha se han confirmado 17 casos de coronavirus, motivo por el cual decretó una cuarentena en Caracas y seis estados del país.