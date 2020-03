PAE no funciona: niños se desmayan en escuelas de Mérida por mala alimentación

“He visto como los niños se desmayan porque no comen bien, a veces me toca compartir la arepita que llevo porque algunos no tienen desayuno”, fue el relato de la profesora Elise Rivas quien dirige un segundo grado en la Escuela Municipal María Adela de Vielma ubicada en la ciudad de Mérida.

Explicó que a veces se preocupan porque los niños no asisten a las aulas de clase y le escriben un mensaje a los padres para saber lo que ocurre, “ellos nos responden: profesora disculpe pero no tenemos para el desayuno”, dijo.

Rivas consideró que es importante que los pequeños disfruten de una alimentación balanceada acorde a sus edade. «El alimento que nos está dando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es solo arroz, caraota, en algunas oportunidades una chicha instantánea, pero no tiene todas las proteínas necesarias para el buen crecimiento de los niños”, reveló.

Igualmente detalló que muchos estudiantes están en situación de abandono, situación que observaron por su vestimenta y porque dicen que no tienen nada que comer. «Nos gustaría que la institución pudiera aportar un buen desayuno con todo el balance nutricional y un buen almuerzo no solo un almuerzo de caraota y arroz tiene un balance nutricional para ellos, niños de 6 a 12 años en plena adolescencia”.

Señaló además que varios niños presentan problemas de salud como asma y durante el mes de enero uno de sus educandos no fue más a clases porque sus familiares no tenían dinero para los medicamentos, “le dieron remedios caseros”, detalló que se vieron obligados a mudarse de una zona que registra bajas temperaturas (El Valle) para Caja Seca un lugar caluroso para que mejorara, “los medicamentos eran muy costosos”.

Mirian Pérez es educadora en el Preescolar Parque Ciudad de los Niños del municipio Libertador, explicó que los infantes han presentado cuadros de desnutrición. «Actualmente se nos han desmayado niños en el preescolar por falta de alimentación” , rechazó que no ofrecen alimentos de calidad en las instituciones para una alimentación balanceada.

Igualmente se conoció de instituciones educativas que no disponen de gas doméstico para la preparación de los alimentos. En otras el PAE funciona día por medio, existen escuelas que ofrecen arroz o espagueti puro, también hay instituciones en las que les piden la colaboración a los padres y representantes para que lleven vegetales y los niños coman un poco mejor y no aguante hambre durante las jornadas educativas.

Es importante mencionar que un niño con hambre no pude desarrollar habilidades cognitivas, y su aprendizaje se tornará frustrado ya que no tendrá el mismo nivel de concentración durante las clases, pues el hambre juega un rol distractor durante ese proceso educativo.