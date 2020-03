«Please, préstennos $5 millarditos» Henkel Garcia recordó como el chavismo se refería al FMI

El economista y director de Econométrica, Henkel Garcia, criticó al régimen de Nicolás Maduro, luego que solicitó un financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por cinco mil millones de dólares, ante la emergencia nacional por la llegada del coronavirus, al recodar los ingresos que entraron al país producto de la bonanza petrolera.

«No piden que se les «libere» unos fondos congelados. Piden que se les financie porque en realidad no tienen recursos (congelados o no). Hay que recordar una y otra vez que ellos recibieron más de un millón de millones de $ en ingresos petroleros» señaló.

García consideró que ese financiamiento el régimen «lo recibirá y lo gastará sin mucha crítica a ese «malévolo ente de dominación», en referencia a las dura críticas que ha hecho Maduro hacia el FMI en el pasado.

El economista también indicó que FMI seguro hará un financiamiento mundial vía DEGs tal y como hizo con la crisis financiera de 2008-2009.

— Henkel Garcia U. (@HenkelGarcia) March 17, 2020

