Población malnutrida es la más vulnerable, si llega el coronavirus a Venezuela

De acuerdo con el Instituto de Salud Pública en Bolívar, en la entidad no hay caso positivo registrado de coronavirus, y rechaza las cadenas que circulan por redes sociales en las que se refieren a posibles contagios de pacientes en clínicas de Puerto Ordaz.

A propósito de las alertas por el primer caso de coronavirus en Brasil, fronterizo con el estado Bolívar, la población ha manifestado su interés por conocer más de la enfermedad y cómo prevenirla.

En una charla, el reconocido infectólogo Rafael Wong, hizo énfasis en no hacer caso a todo lo que se difunde por redes sociales. También advirtió que no todas las infusiones o plantas medicinales funcionan, y que el margen de lo curativo a lo tóxico es bastante estrecho.

La población de mayor riesgo son los ancianos y quienes padezcan enfermedades crónicas que no se estén controlando adecuadamente. el Dr. Wong destacó que lo que preocupa en Venezuela es que la población está malnutrida.

“Nuestra dieta es a base de carbohidrato, no estamos ingiriendo proteína o simplemente hay población que no está comiendo. Lo otro es que por la necesidad, lo principal es comer y no se están tomando sus tratamientos”, recordó.

Sobre la prevención insistió en la medida de lavarse las manos frecuentemente, los guantes y las mascarillas son principalmente para los pacientes, médicos y enfermeras, evitar el contacto con contagiados, quienes deberán ser puestos en un área reservada, cubrirse la boca al estornudar y toser con la parte interna del codo.