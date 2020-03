Policía colombiana halla ocho cuerpos de personas asesinadas en Venezuela

Las autoridades colombianas hallaron en una zona rural de Cúcuta los cuerpos de ocho personas que fueron asesinadas en la ciudad venezolana de La Fría y luego ingresados en el país, informó este domingo la Policía.

El comandante de la Regional de Policía Número 5, general Ramiro Castrillón, dijo a periodistas que «de acuerdo a información de fuentes humanas todo indica que los cuerpos fueron traídos del sector venezolano (La Fría)» hasta el sector de Palmarito, zona rural de Cúcuta, reseñó la agencia EFE.

El oficial explicó que desde el sábado la comunidad ha informado de enfrentamientos armados entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que están en Venezuela, con Los Rastrojos, una banda de origen paramilitar.

«Todo indica que los muertos, de acuerdo con la información preliminar, pueden ser miembros de Los Rastrojos. Estamos verificando para esclarecer qué pudo haber sucedido», explicó el general Castrillón.

El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, dijo a Caracol Radio, que una «camioneta cruzó la vía principal del corregimiento de Palmarito con hombres armados, quienes abandonaron los cuerpos de ocho hombres, la camioneta va y sale del corregimiento sin que haya ninguna reacción de las autoridades».

«Es posible que las personas asesinadas sean integrantes de un grupo armado ilegal en la zona, lo que se tiene claro es que no son de la comunidad; no ha aparecido familia para reclamarlos, lo que podría indicar y por características no es gente de la zona», agregó.

Las autoridades trabajan para establecer las identidades de los muertos y su nacionalidad.

Por su lado, el Ejército colombiano dijo que al lugar de los hechos fueron enviados además de la Policía miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

«Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos, así como las identidades de las víctimas», informó el Ejército colombiano en un comunicado.

Según las autoridades, en la zona rural de Cúcuta tienen influencia grupos armados como Los Rastrojos, el ELN y otras bandas criminales, quienes se disputan la ruta del narcotráfico y el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia.

Colombia y Venezuela comparten una porosa y extensa frontera de más de 2.200 kilómetros, en la que existe una fuerte actividad de contrabando de todo tipo de productos.

Además, es escenario frecuente de combates entre los diversos actores del conflicto armado colombiano que en ocasiones cruzan la frontera.