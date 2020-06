Mike Pompeo conversó con el canciller de Argentina, Felipe Sola, sobre la necesaria restauración de la democracia en Venezuela.

"EE.UU y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", explicó Pompeo.

Argentina restó respaldo político al chavismo en Venezuela desde 2015, cuando Cristina Kirchner pierde la presidencia de Argentina ante Mauricio Macri.

Posteriormente, el presidente Alberto Fernández manifestó desde su campaña electoral -2019- que Argentina no apoyaría a violadores de DDHH.

Alberto Fernández no se ha referido a Nicolás Maduro particularmente pero está convencido que Venezuela necesita una elección presidencial libre para salir de la crisis política.

El distanciamiento es discreto pero toma forma con el transcurrir de los días la ruptura que una vez tuvo la Argentina que gobernó el kirchnerismo con el socialismo en Venezuela.

The U.S. and Argentina are strong partners in the effort to expand prosperity and security in our hemisphere. Had a good conversation with Foreign Minister @felipe_sola to reiterate the importance of this alliance as we confront COVID-19 & seek to restore democracy in Venezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 8, 2020