“Prefiero caminar que esperar una camioneta” Así está el transporte público en Venezuela (video + recorrido)

Trasladarse en transporte público se ha convertido en una tarea muy difícil para los venezolanos que deben que deben luchar para conseguir el dinero en efectivo necesario para pagar el pasaje y por si fuera poco, las personas deben esperar largos periodos de tiempo en vista de que muy pocas unidades de transporte trabajando.

Ante la ausencia de dinero en efectivo las personas prefieren pagar el pasaje en dólares y los transportistas ante la necesidad se ven obligados a aceptar el pago en divisa a pesar de que eso implique tener que regresar el vuelo en bolívares.

Además, no se podrán ocupar todos los puestos de unidades de transporte una norma que no ha sido del agrado de muchos transportistas quienes aseguran que no será rentable trabajar con mitad de los puestos vacíos.

Recordemos que recientemente la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez informó que la administración de Nicolás Maduro implementara un manual especial para el desarrollo del transporte público y entre las normas de dicho documento se menciona la orden de mantener abiertas las ventanillas de cada uno cada uno de los transportes públicos.

Caraota Digital salió a las calles a conversar con los pasajeros y transportistas para saber cómo se han visto afectados ante esta situación.

Juan Carlos es conductor de autobús y nos comentó que ante la escasez de unidades de transporte se ha hecho muy difícil respetar el distanciamiento social, además nos comentó que no es rentable para los transportistas trabajar con la mitad de los asientos vacíos.

Por su parte Rafael Banderas, un pasajero quien llevaba más de 40 min esperando por una camioneta, nos comentó que ha atravesado un viacrucis para conseguir efectivo que a pesar de sus esfuerzos no lo logró., razón por la que tuvo que pedir dinero prestado para poder regresarse a su casa.

Banderas, nos comentó que en muchas oportunidades ha tenido que recorrer largas distancias para llegar a sus destinos.

‘’Prefiero caminar que esperar una camioneta” Comento banderas que cansado de caminar, esperaba una unidad de autobús en una parada de oeste de la ciudad.