Qué hay detrás del alto número de muertes en Italia por el Covid-19

La alta tasa de mortalidad por coronavirus en Italia tiene relación a que ese país cuenta con una de las poblaciones con más persones mayores de Europa, según expertos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas italiano (Istat), en Italia existen casi 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 22% de la población. La edad media, en tanto, es de 45,7 años, publicó en una nota el portal web BBC Mundo.

Sin embargo, el profesor de Epidemiología de la Universidad de Hong Kong, Benjamin Cowling, no comparte esta teoría. «Debemos tener muchísimo cuidado con hacer comparaciones entre países porque mucho tiene que ver con la cantidad de control y pruebas que se están haciendo en esos países, más que con otros factores», señaló.

Agregó que el número de casos no necesariamente dice que país tiene más infecciones, solo indica que nación está haciendo más pruebas. «Cuantas más pruebas se realicen, más casos se encontrarán. Por lo mismo, no creo que la razón principal de las muertes en Italia sea su población de adultos mayores», dijo.

Por otro lado, el académico afirmó que uno de los problemas en Italia ha sido que no se contabilizaron ni controlaron a tiempo los casos.

«Corea del Sur está intentando hacer pruebas a la mayor cantidad de gente posible, incluso quienes tienen síntomas leves, para aislarlas y que así no transmitan infecciones a la comunidad. Pero en el caso de Italia, eso ya no es posible, es demasiado tarde porque hay muchas infecciones y muchas de ellas que no se saben», manifestó.

Reconoció que la situación de Italia es «preocupante», pero consideró que, de aquí a unas tres semanas más, otros países europeos posiblemente enfrentarán un panorama similar.