«Reconocen el deteriorado sistema de salud»: Olmos sobre préstamo de Maduro al FMI

El economista Aaron Olmos, afirmó este martes que la solicitud de préstamo por parte del cuestionado Gobierno de Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoce el «increíble deterioro» en el sistema de salud venezolano.

Ratificó que, con las acciones del régimen, admite que no se encuentra listo, ni tiene las herramientas, para enfrentar una pandemia como el Covid-19. «Quizá las estadísticas que estamos viendo no son, en su magnitud, a nivel de actualización, las mas reales, quizá hablan de 33 casos confirmados pero pueden ser más. No queda otra que meterse las manos», dijo Olmos en entrevista exclusiva a Caraota Digital.

Olmos explicó que, la única carta que le quedaba a Maduro era «tocar la puerta de alguien que, en otras circunstancias, no lo hubiera hecho por razones ideológicas», porque «no tiene dinero liquido para hacer frente a la pandemia».

Recordó que, Maduro está negando la existencia del FMI desde hace años, y lo asume como un «elementos de capitalismo». «Venezuela es un país signatario y tiene derecho a pedir un préstamo, por lo que permite que Maduro pueda hacer esto. La pregunta es el control y la supervisión, en la asignación del dinero que se está pidiendo. El FMI no presta dinero sin tener la garantía que se va a devolver, quizá podamos tener una garantía que, de aprobarse, podamos tener una mejoría en el sistema de salud», agregó.

El régimen de Nicolás Maduro rompió la barrera ideológica y solicitó al FMI un préstamo por 5.000 millones de dólares para tratar la pandemia del coronavirus (Covid-19) en Venezuela, que asciende a 33 casos confirmados hasta el momento y que tiene al país en una completa «cuarentena social».