René Pérez a Tini Stoessel: ¿Tú nombre es…?

René Pérez, exlíder de la banda puertorriqueña Calle 13, unió a su Instagram Live a la cantante argentina Tini Stoessel. Sin saber que se trataba de una colega e ignorando su fama mundial, habló con ella como si fuese una fanática más y le preguntó de dónde era y a qué se dedicaba.

Pero Tini nunca le dijo quién era. Tras la conversación, el músico comenzó a seguirla. Recientemente “René” estrenó una canción autobiográfica que repasa los momentos más duros su vida y que ya es todo un éxito, según reseñó.

Es por eso que decidió realizar una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram e instó a sus seguidores a participar de charlas con él. En un momento del directo Tini Stoessel se unió a su transmisión. Muchos creyeron que se iba a tratar de un dueto entre los artistas, pero no fue así.

Es que el músico latino ni siquiera sabía quién era Tini. Es por eso que la cantante argentina aprovechó para expresarle todo su reconocimiento al artista puertorriqueño sin revelarle que es una de las cantantes más escuchadas del momento.

“Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no se si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos muy crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones”, comenzó diciendo la novia de Sebastián Yatra. «¿Tú nombre es Tini?”, arrancar René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina”, responde la cantante, recostada en el sillón de su casa.

“¿Cantas? ¿Qué tipo de música?”, le pregunto Residente provocando los comentarios de los fanáticos que no podían creer la situación que estaban presenciando en la red social. » Un poco de todo», le contesta Tini.

La intérprete de “Fresa” habló sobre su cuarentena en familia en Buenos Aires, su ciudad natal, y Residente aprovechó para dar un mensaje sobre la importancia de respetar el aislamiento social. “Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez. Si tienes una necesidad bien cabrona, sal, sino no”, cerró el cantante. “La mejor medicina es quedarnos en casa”, agregó Tini.