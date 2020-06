ENTÉRESE - No le pararon a El Assami y surtieron solo 20 litros de gasolina por vehículo  en Bolívar 

Conductores llegaron este martes a las 4:00 a.m. para echar gasolina en una de las estaciones de servicio subsidiadas en Ciudad Guayana.

En la E/S Orinokia marcaron 900 vehículos, pero todavía quedó una gran cantidad de carros a la expectativa de si podrían o no abastecerse.

Lo mismo pasó en la E/S Caura, donde la cola se extendió por más de tres kilómetros.

Además de estas dos, la tercera estación subsidiada es la del sector Castillito, donde también se abastecen las motocicletas, y la cuarta en Core 8.

En el caso de la E/S Mobil I (La Piña) y Unare, son subsidiadas, pero solo surten a sectores priorizados con salvoconducto, también máximo 20 litros de gasolina con pago de Bs. 100.000 en efectivo.

A pesar de que Tareck El Aissami dijo la noche del lunes que no podían limitar la cantidad de gasolina a abastecer, esto solo lo cumplieron en las estaciones de servicio Premium, en el resto mantuvieron la restricción a máximo 20 litros de gasolina.

"No es justo que te echen solo 20 litros cuando sale un ministro a decir que son 40 o la cantidad que necesite tu vehículo, y no es así, es falso (...) además, en la ciudad solo hay tres bombas subsidiadas, no parece justo que hayan más a precios dolarizados porque hay gente que tiene menos dinero y no puede estar echando gasolina en dólares", reclamó Yusbelis Natera, una de las afectadas.

La forma de pago en la mayoría de las estaciones se mantuvo en efectivo, algunas en San Félix usaron el sistema Biopago.