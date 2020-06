SÉPALO- En Mérida hay estaciones de servicio habilitadas para vender en dólares que no tienen gasolina

El gobernador del estado Mérida Ramón Guevara denunció la crítica situación que se registra en la entidad, a propósito de los cortes en el servicio eléctrico y la escasez de gasolina en plena pandemia.

La autoridad regional lamentó que hay quienes hacen filas en las calles a las afueras de las estaciones de servicio desde la tarde anterior. "No entendemos si lo que estaba anteriormente era mejor, o lo que está en estos momentos en que condiciones se encuentra (...) no se justifica que personas hagan colas desde el día anterior y a las 8:00 o 9:00 de la mañana del siguiente día la gente no ha surtido", agregó.

Señaló que los merideños están siendo castigados por dos problemas graves, la electricidad y la gasolina, "hay estaciones de servicio incluso que se paga en dólares y no hay gasolina, es una realidad", agregó que cientos de ciudadanos hacen las denucias sobre la calamisota situación.

Asimismo rechazó que ha observado padres en camionetas durmiendo con sus hijos en colchonetas para intentar abastecer, "ya hasta allá no podemos llegar", Guevara hizo un llamado a las autoridades nacionales a resolver estas problemáticas que se suman a las fallas con el suministro de agua potable y gas doméstico.