Sidor se paralizó por completo: trabajadores tomarán las calles en defensa de sus derechos

Desde el portón 3 de Sidor, trabajadores y miembros de las diferentes corrientes sindicales, opositoras y oficialistas, participaron en una asamblea para reactivar el movimiento obrero en pro de las luchas por sus beneficios contractuales y la reactivación de la producción en la empresa.

“Hay una campaña política de la directiva que dice que Sidor está produciendo 85% y hasta 90 % y eso es totalmente falso. Sidor tiene dos años que no produce una gota de acero y hoy se paralizó completamente, porque la única planta que producía era planta de pellas y se paró”, denunció César Soto, delegado departamental.

Carlos Ramírez, trabajador con 35 años de servicio, dijo que no han tenido ningún contacto con el recién nombrado presidente de Sidor, Néstor Astudillo, y cuestionó que esta designación no haya salido aún en Gaceta Oficial. “Creemos que no tiene ninguna respuesta para los problemas de Sidor”, afirmó.

Dioneris Fuentes, trabajador de Sidor, destacó que en la asamblea participaron dirigentes independientemente de su ideología política, ya que el objetivo es el mismo.

“Hoy es un problema de los trabajadores, somos los trabajadores que producimos para un país. Estamos diciéndole al patrón-Estado: ya basta, no podemos seguir pasando hambre, necesidades, y que a nuestros hijos los están sacando de las aulas, porque hasta los maestros se están yendo de las aulas, porque el salario solo les da para pagar pasaje”, manifestó Fuentes.

Aseguraron que en los próximos días retomarán las acciones de calle para que sean tomados en cuenta sus reclamos.