¡Mentirosa! Kim Kardashian la da con todo por Twitter a Taylor Swift

Kim Kardashian no olvida, y vuelve la riña con Taylor Swift después de la gran polémica con la canción del álbum «Famous» en el 2016 y que el pasado sábado publicara la conversación completa entre ella y su esposo Kanye West.

La esposa de Wets, decide defender su honor respondiendo con una serie de tuits, donde no deja muy bien a Tayor Swift, acusándola de mentirosa e insensible, tras publicar el tema en un mal momento.

“Taylor Swift ha querido volver a sacar una antigua disputa, en este momento es algo muy egoísta dado el sufrimiento al que se enfrentan millones de víctimas reales”, escribió Kim.

.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange – that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 de marzo de 2020

Para continuar con: “no sentí la necesidad de comentar esto hace unos días, y en realidad estoy realmente avergonzada y mortificada por hacerlo en este momento, pero debido a que continúa hablando sobre eso, siento que no tengo más remedio que responder porque ella verdaderamente está mintiendo”.

I didn’t feel the need to comment a few days ago, and I’m actually really embarrassed and mortified to be doing it right now, but because she continues to speak on it, I feel I’m left without a choice but to respond because she is actually lying. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 de marzo de 2020

“Para ser claros, el único problema que tuve con la situación fue que Taylor mintió a través de su publicista pues declaró que ‘Kanye nunca la llamó para pedir permiso’. Ellos hablaron claramente, así que dejé ver eso. Nadie negó que la palabra ‘perra’ fuera usada sin su permiso”, defiende dijo Kim.

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission…” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 de marzo de 2020

En defensa de la Tayor Swift, su publicista Tree Paine publicó en su cuneta de Twitter “Soy la publicista de Taylor y esta es mi declaración original sin editar. Por cierto, cuando sacas partes, eso es editar ¿A quién han enfadado estos dos para filtrar ese vídeo?”, le escribió a Kim Kardashian.

Y para finalizar este capitulo Kim no dejó de defenderse: “En el momento en el que hablaron, la canción aún no se había escrito completamente, pero como todos pueden ver en el video, ella manipuló la verdad de su conversación real en su declaración cuando su equipo dijo que ella la que declinó y le advirtió sobre el lanzamiento de una canción con un mensaje misógino tan fuerte».