¡Sin bancos! Esto hacen los venezolanos para movilizarse sin dinero en efectivo (video + testimonios)

Sin dinero en efectivo

El sector bancario no prestará servicios esta semana a sus clientes a través de las taquillas debido al plan de cuarentena radical razón por la que muchos venezolanos deberán continuar haciendo malabares para poder movilizarse y sobrevivir sin dinero en efectivo.

Las entidades ofrecerán sus servicios de atención solamente a los usuarios mediante métodos electrónicos: uso de cajeros automáticos, banca por Internet, medios de pago electrónico como el pago móvil interbancario, entre otros.

Esta situación ha generado gran descontento en muchos venezolanos que desde hace varias semanas han intentado sin éxito, retirar dinero en efectivo en distintas entidades bancarias en las que frecuentemente se cae el sistema o sencillamente no ofrecen dinero en efectivo a los usuarios.

Gran parte de los cajeros automáticos de las distintas entidades bancarias se encuentran inoperativos o sin dinero razón por la que muchos usuarios aseguran que los cajeros operativos solo sirven para realizar consultas.

Por su parte, muchos venezolanos se han visto en la obligación de hacer malabares con el poco dinero que les queda para poder movilizarse en un país donde la mayoría de los ciudadanos gastan la mayor parte de sus salarios en costear el transporte público.

Esto hacen los venezolanos para movilizarse sin dinero en efectivo

Caraota Digital realizó un recorrido para preguntarle a las personas como se han visto afectadas ante la terrible escasez de efectivo.

‘’Desde hace más de 15 días no he logrado retirar efectivo del banco y el poco dinero que ofrecen a los usuarios no alcanza ni para 2 días de pasaje, he tenido que movilizarme caminando para todas partes y ya estoy cansado’’ comento uno de los encuestados mientras esperaba un autobús sin tener dinero suficiente para pagar el pasaje.

Otra de las personas encuestadas nos comentó que cada vez los venezolanos acostumbran a usar menos el dinero en efectivo y utilizar más las divisas para transacciones tan simples como pagar un pasaje de autobús.