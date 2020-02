Sin noticias del empresario del Táchira desaparecido hace 20 días en Curazao

Alexander Barrios de 50 años, desapareció en Curazao el pasado 8 de febrero. Su familia está desesperada pues nadie les ha dado información.

En rueda de prensa informaron que están viviendo momentos de angustia ante el silencio de las autoridades de Curazao, el caso fue denunciado en todas las instancias sin embargo no se conoce nada acerca de las investigaciones.

Armando Barrios hermano del empresario desaparecido dijo que su hermano partió hace 4 años a Curazao en busca de oportunidades y montó una empresa de publicidad.

Destacó que su hermano es un hombre de trabajo y emprendimiento que abandonó su país por la situación, él estaba legalmente en la isla y pensaba montar un restaurante.

«Desde el 8 de febrero desapareció con su carro, sin dejar rastro, el último contacto lo hizo con su esposa», narró visiblemente afectado.

«Hemos acudido a todas las autoridades, organizaciones de venezolanos en Holanda y otros grupos, al principio nos dijeron que no había que hacer bulla para no entorpecer las investigaciones, cuando pasaron dos semanas decidimos que ya está bueno porque no sabemos nada», añadió Armando Barrios.

Dijo que han recibido llamadas con fines extorsivos de números de teléfonos de Venezuela, pero aseguró que no van a caer en la trampa hasta no tener fe de vida.

«Esto es muy difícil para nosotros, mi hijo fue formado con principios, por lo que pedimos que no lo vayan a involucrar en nada ilegal para tapar porque no han investigado», dijo en medio de lágrimas su papá Ángel Barrios.

Pidió a las autoridades venezolanas que interfieran, acudirán al Ministerio Público y a todos los entes nacionales e internacionales que sean necesario para lograr noticias.

La familia aseguró que el empresario de 50 años de edad es un hombre honesto y trabajador que generaba empleo en Curazao.

Lamentaron la indolencia de los entes en otros países ante la desaparición de venezolanos.

Contaron que la última vez que Barrios fue visto se encontraba apoyando a un equipo de prensa de Francia en un trabajo sobre la migración.