Tachirenses salieron a protestar contra el caos de los servicios públicos (Video y marcha)

Este martes gremios, estudiantes, vecinos de sectores populares y sociedad organizada de concentraron en la Plaza de Los Mangos para apoyar el llamado de Juan Guaidó.

Caminando desde distintos sectores, con banderas, pancartas y llenos de fe y esperanza los opositores volvieron a reunirse, aseguraron que no es posible rendirse frente a la tiranía.

«Tengo toda la esperanza en que vamos a salir de esto y va ver un cambio muy pronto», Alix María Mora ciudadana del Táchira.

Aseguro que el día a día de quienes vivimos en esta entidad es agobiante con el caos de los servicios.

«Es una jornada muy estresante, tenemos que caminar porque no hay transporte, no podemos bañarnos porque no agua, no hay electricidad, gas, es terrible», destacó Mora.

Por que regresen nuestros seres queridos

Otra de las peticiones fue que retornen todos los jóvenes que tuvieron que abandonar la patria en busca de un mejor futuro

«Ante esta esclavitud que nos tienen viviendo con los servicios públicos es necesario que nos activamos los pocos jóvenes que quedamos en el país», dijo Carla Bustos joven tachirense

Aseguró que sus hermanos se fueron a trabajar a Panamá y envian dinero para solventar la crisis familiar.

Justicia para los caídos en manos del régimen

Zuleika Meneses Presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad del Táchira recordó que hoy se cumplen 6 años del asesinato del joven Daniel Tinoco y aun sus asesinos están en la calle.

«Exigimos justicia por Daniel Tinoco, no tenemos nada que celebrar, no estamos de fiesta y esperamos todo el castigo para los asesinos que siguen en la calle protegidos por el régimen».

Meneses aseguró que no solo es por Tinoco sino por todos los venezolanos que han muerto de manera impune.