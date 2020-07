Taylor Swift provoca hasta desmayos en Twitter tras el boom de su album "Folklore"

Taylor Swift ha dejado a todo el mundo en shock, desde la madrugada de este viernes, al anunciar el lanzamiento de un disco "Folklore" de 16 temas. Este nuevo trabajo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es su octavo álbum de estudio su solo nombre, "Folklore", ha llamado poderosamente la atención de todos.

La cantante emitió un mensaje en sus redes sociales oficiales, donde confiesa que este trabajo salió sin planificarse nada y de allí que sea "una sorpresa".

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Se trata de mi octavo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa. Esta medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones".

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020