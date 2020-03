«Tengo 71 años y pensé que tendría mejor calidad de vida»: guayaneses en la calle (Video y protesta)

En la redoma Chilemex en Puerto Ordaz fueron pocos los ciudadanos que asistieron a la convocatoria de este jueves 12 de marzo, para manifestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. La misma crisis y necesidad de supervivencia alejan a la ciudadanía de las manifestaciones diarias de calle.

Sin embargo, los que se mantienen asistiendo a todas las convocatorias son en su mayoría personas de la tercera edad, como lo hizo Nancy Chepellín.

«No es solo hoy, todos los días que hacen los llamados estoy, sin miedo, de repente tengo un problemita en una pierna porque tengo una prótesis pero no le paro a eso, pero voy como sea», afirmó Chepellín, quien hoy tiene a hijos, nietos y bisnietos fuera del país.

Doris Escalante, por su parte, reiteró en la necesidad de protestar para exigir mejor calidad de vida.

«Estoy acá participando y me preocupa mucho la gente, que tiene que salir, abocarse, son nuestros derechos, nuestra salud, los alimentos, es nuestro gas, vivienda, nuestra seguridad, el bienestar un futuro mejor, la vida misma que está en juego, porque nuestra vida no le pertenece a ninguna dictadura. Esto no es un trabajo solo de Guaidó sino de toda la ciudadanía», afirmó.

En la concentración se sumaron algunos trabajadores de las empresas básicas de Guayana, quienes rechazaron que sindicalistas afectos a Nicolás Maduro negocien a espalda de los trabajadores un nuevo contrato colectivo para el sector aluminio.