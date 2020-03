Transporte público sigue en la calle a pesar de la cuarentena

Aunque el llamado realizado por el Ejecutivo Nacional es a mantenerse en sus casas el transporte público superficial en la ciudad de Caracas sigue trabajando de forma normal.

El 80% de las unidades de transporte siguen en la calle, según lo dicho por voceros del sector.

El equipo de Caraota Digital salió a las calles y conversó con varios conductores para conocer como estaban trabajando en medio de la cuarentena.

En la Redoma de La India conversamos con un transportista, quien aseguró que seguirá saliendo a trabajar mientras el Estado lo permita, pues es su única fuente de ingreso y si no sale no come.

Manifestó que están cumpliendo con las medidas sanitarias solicitadas por el Ejecutivo. “No dejamos montar a la gente en la camioneta si no tiene guantes ni tapabocas. Así nos estamos cuidando a nosotros y a los pasajeros”, enfatizó.

En el este de Caracas pudimos conversar con Leo Morales, presidente de la línea Chacaíto- El Cafetal, quien indicó que esperan órdenes de las autoridades para saber si continúan o no con el servicio.