Transportistas de Carabobo quebrados: más de 85% de las unidades están paralizadas (Video y crisis)

Odilia De Jesús camina por el estacionamiento de su cooperativa de transporte y solo puede sentir tristeza. Más de 85% de su flota de autobuses está ahí, paralizada. La crisis se refleja en su imposibilidad de comprar los repuestos que necesita para poder poner a circular esas unidades, en una debacle que comenzó hace dos años y no ha frenado.

Ella recuerda con nostalgia que cuenta con 27 buses y solo cuatro están operativos. «Hace unos meses solo dos estaban rodando, porque con mucho sacrificio pudimos reparar un par y sacarlo a la calle».

La mayoría de las unidades ya les fue reparado el motor y algún otro desperfecto que presentaron. «Pero siguen paradas por falta de cauchos, aceites y batería».

Esto ocurre porque la Proveeduría del Transporte, ente adscrito al ministerio del régimen de Nicolás Maduro, prácticamente dejó de funcionar, y ya los integrantes del sector no tienen posibilidad de comprar a precios regulados. «Este año no hemos recibido nada, entregaron baterías pequeñas a rutas urbanas, pero las 4D y 8D que son para autobuses grandes no llegaron, y tenemos como dos años sin recibir cauchos, y el aceite nos llegó hasta el año pasado».

Es así como deben pagar todo en dólares y en montos que se les hace imposible costear porque están obteniendo mucho menos ingresos. «Una unidad al día, por el pasaje en ocho mil, debería hacer como cinco millones de bolívares, pero como se parapetea todo, una correa, una manguera, se trabaja medio día y traen un millón o dos millones».

Por eso se les hace cuesta arriba reunir lo necesario para comprar las piezas y repuestos que demanda cada vehículo. «Nos cobran todo en dólares y nosotros cobramos en soberanos el pasaje. Una paila de aceite cuesta 70 dólares y 55 la más económica que no es bueno, una empacadura está en 40$, el kit del compresor que es algo sencillo en 80$. Se necesitan como mil dólares mensuales entre cauchos, baterías, sueldo de los chóferes y mecánicos para poder mantener esas cuatro unidades que tenemos en las calles».

Cuando la crisis comenzó, le sacaban una pieza a una unidad y se la ponían a otra en un proceso de canibalismo que terminó con es desvalijamiento de las autobuses, hasta que prácticamente quedaron inservibles. Ahora tratan de sobrevivir comprando repuestos de segunda mano como las «chivas» de caucho, que consiguen en 50 dólares y tienen un tiempo de vida muy corto.

Todo esto ha ocasionado una severa crisis en los pasajeros de rutas suburbanas desde el sur de Valencia hasta el municipio Naguanagua, quienes deben caminar largos tramos o esperar por horas un bus. Pero también es una situación que ha afectado en gran medida a los conductores, quienes se han quedado sin su ingreso fijo.

«Los choferes tienen puesto de yuca,de café, yo los ayudo con un día a la semana de trabajo, otros vienen y trabajan con la mecánica, los ayudo porque son choferes de muchos años, esta cooperativa la fundamos en 1991, y queremos seguir adelante».

En términos generales, 70% de todas las unidades de transporte de la entidad están paralizadas, de acuerdo al representante del sindicato del sector, Jorge Archivol. «Es insostenible el trabajo por la hiperinflación, los repuestos aumentan diariamente en dólares. Para comprar una paila de aceite necesitamos trabajar una semana, para un carro requerimos mínimo un caucho al mes, y para esto tenemos que trabajar dos semanas seguidas. Las baterías duran ocho meses y se debe trabajar cuatro días para poder comprarla».