¡ÚLTIMA HORA! - Trump autoriza detener a quienes destruyan estatuas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que autorizó al Gobierno Federal que destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad del país. Los responsables tendrán una condena de hasta 10 años de prisión, según la Ley de Preservación del Monumento al Veterano u otras leyes.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020