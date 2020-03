Varguenses abarrotaron farmacias y comenzaron a usar tapabocas (Video y angustia)

Habían pasado solo minutos del anuncio de la confirmación de dos casos positivos en el país, cuando los varguenses comenzaron a colmar las farmacias en busca de tapabocas, guantes, alcohol absoluto, antibacterial y vitamina C de manera desesperada.

En un recorrido efectuado por Caraota Digital por tres farmacias en la avenida El Ejército, en Catia la Mar, el caos no se hizo esperar. Todos buscando los mismos insumos para protegerse del coronavirus, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dado que los inventarios se agotaron en solo minutos, muchos optaban por llevar gerdex, toallitas húmedas con alcohol, jabón de baño para el lavado de las manos.

Gaby Maldonado se encontraba en la farmacia. Esperó pacientemente su turno ante las decenas de personas que habían esperando ser atendidas. “Vine a surtirme del alcohol. Como no había compré gerdex y guantes. Todo para paliar un poco lo que se nos viene”.

Al ser consultada sobre cómo se siente cómo venezolana tras conocer los dos casos positivos de covid-19 en el país, respondió: “Más bien me parece sorpresivo que no hayan anunciado nada, porque no creo que no haya más casos aparte de estos dos que acaban de anunciar”.

También se le preguntó si cree que el país está preparado para enfrentar al mortal virus, que ya está presente en más de 100 países, y dijo sin titubear: “No están preparados. Los hospitales están en caos. Todos lo sabemos, eso no es un secreto para nadie”.

“El estado Vargas tiene una cinta costera enorme, unas plazas bellísimas, pero los hospitales están en el piso”, remató.

A diferencia del resto de la semana, este viernes se observó a mucha gente usando tapabocas en las calles. Desde una madre con su hija de siete años, personal de una agencia bancaria y hasta vendedores ambulantes.

Mario Martínez es uno de ellos. Vende jugos por las calles de Catia la Mar. “Estoy usando el tapabocas por prevención. No solo por no contagiarme, sino por prevención de contagiar a otras personas y de esta manera hacemos conciencia en la población de que debemos cuidarnos”.

Sin embargo, sostuvo que todavía hay mucha gente que ignora lo que está ocurriendo. “Debemos comenzar por algo, aunque sea con un tapabocas algo”.

Martínez agregó: “Soy vendedor ambulante de jugos y comencé a usar el tapabocas hoy”.