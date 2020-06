Venezuela sin gasolina: combustible a precio internacional repunta en las estaciones de servicio donde la subsidiada no aparece

El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a aplicar este lunes un nuevo esquema de precios que rompe con décadas de subsidio casi total a la compra de combustible y llega tras semanas de escasez solo paliada por la reciente importación de gasolina iraní.

Con el nuevo modelo, los precios oscilarán de los 5.000 bolívares (unos 2,50 centavos de dólar) por litro, que abonarán quienes sigan recibiendo los subsidios del gobierno, ahora recortados, hasta los US$0,50 por litro que se pagarán en 200 gasolineras del país que venderán el combustible en divisas.

Usuarios reportan que bombas que distribuían gasolina a precio subsidiado ya para el día de hoy solo venden a precios internacionales, esto ha ocasionado colas interminables por toda Caracas.

Hoy conversamos con Jose Leonardo Perez es transportista de la línea Petare-Santa Lucía, nos comenta que tiene la unidad parada por no haber podido surtir en semanas pasadas, esta en la cola desde ayer a las 4 de la tarde y no ha logrado surtir con subsidio por no haber, indica no tener la posibilidad de pagar a precio internacional.

Usuarios nos comentan que esta llegada de la gasolina desde Iraní en vez de solucionar el desabastecimiento, con solo 4 días ya trajo mas caos a la nación.

Según los expertos

Según publicó el economista Giorgio Cunto en el portal Prodavinci, “el subsidio al combustible, o el ajuste de los mismos, es un tema políticamente tabú en Venezuela y América Latina, especialmente en periodos de inestabilidad”.

“El subsidio a la gasolina le cuesta al Estado unos US$10.000 millones al año”, estima Toro Hardy, que formó parte de la directiva de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a finales de la década de 1990.