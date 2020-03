Warner Bros revela afiche de Wonder Woman 1984 (Foto)

Este lunes Warne Bros reveló las nuevas imágenes e la película Wonder Woman 1984, que sería la segunda de la Mujer Maravilla con Gal Gadot .

Las imágenes nos enseñan a Gal Gadot, con un vestuario de el Goden Eagle, una armadura dorada que muchos fanáticos de los cómics, señalan que es una nueva revolución de Wonder Woman que la está llevando a otro nivel.

Está película está programada para estrenarse el próximo 4 de junio, pero aún no hay respuesta de su suspensión por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Gal Gadot, quien encarga a la heroína máxima de las historietas, manifestó que se siente muy entusiasmada por la nueva entrega y que espera que todo el público la pueda disfrutar.

«No solo ha perdido a Steve Trevor (Chris Pine)», explicó el productor Charles Roven. «Ha perdido a casi todas las personas que son importantes para ella porque no son inmortales. Su vida es en realidad bastante solitaria y espartana. De hecho, la única alegría que tiene es cuando hace algo por la gente, si puede ayudar a los necesitados», añadió.

Wonder Woman, es la primera película que presenta una superhéroe femenina. Este film ha recaudado más de 412 millones de dólares en EE.UU y 821,8 millones en todo el ámbito mundial.

See you in ‘84! #WW84 pic.twitter.com/SZJcdw519A

— Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 13 de marzo de 2020