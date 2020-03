Zambrano: Trabajadores de la salud están desprotegidos contra Coronavirus

Un hilo de Twitter que describe la situación actual de los hospitales en Caracas que nos lleva a hacer un ejercicio de visualización de lo que padecen puertas adentro quienes dependen del sistema público de salud.

«Desamparados y desprotegidos» así se sienten trabajadores de la salud en todas sus escalas. Mauro Zambrano Secretario General de Hospitales y Clínicas de Caracas describió las condiciones de centros hospitalarios incluidos los decretados como centinelas.

Camareras del Hospital Vargas cerraron los accesos para exigir la dotación de tapaboca y guantes, recibiendo como respuesta de la directiva que solo quien labore en la emergencia accederá al material.

En el hospital de Lídice y Clínico Universitario tampoco han sido dotados con material esencial para la protección no solo por la coyuntura del Coronavirus que aumenta el riesgo de contagio, pues en condiciones habituales tampoco cuentan con estos implementos.

La falta de respuesta obligatoria´a trabajadores de la maternidad Concepción Palacios a reunir entre dos dinero para poder comprar tela y hacer sus tapabocas. El mismo escenario lo viven quienes laboran en el hospital José Gregorio Hernández, mejor conocido como el hospital de los Magallanes.

Se cumple una semana de la protesta de médicos y trabajadores del hospital de El Algodonal que en otrora era ícono de la atención de pacientes tubérculosos y con otras patologías respiratorias y aunque en tiempos de revolución nada parezca insólito quienes laboran allí no tienen barreras de protección para manipular a pacientes sin restar afectados.

Ambulatorios corren con la misma suerte. En el de Puericultura ubicar en el 23 de enero hay tapaboca, pero no tienen guantes. Zambrano aseguró que el hospital oncológico Luis Razetti si cuenta con ambos pero que el polaco de descarte del Coronavirus no se cumple.

La denuncia sobe el cierre del Periférico de Coche ha sido recurrente. Fue cerrado en noviembre del año 2018 y está incluido en la lista de hospitales centinelas.

El sindicalista Mauro Zambrano informó que el ausentismo laboral sobrepasa el 60%. Explicó que el 90% e los empleados de hospitales no cuenta con carnet y el resto aunque lo tiene está vencido impidiendo la movilidad. Sumado a la situación el transporte público aplica restricciones si no se cuenta con tapaboca y el salario no les da para adquirirlo de manera particular.

Quienes requieran atención médica en hospitales pertenecientes a IVSS deben estar atentos, pues solo se atenderán estrictas emergencias. Sin embargo, la enuncia es que hsta horas de la mañana de este martes no contaban con kit para descartar Covid-19.