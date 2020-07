200 venezolanos varados en España podrán regresar a casa. A través de un vuelo autorizado que saldrá este martes 21 desde Madrid a Caracas.

Estos connacionales podrán regresar al país, luego de quedar varados por más de cuatro meses. En vista que todos los vuelos comerciales fueron suspendidos. Con la aparición de la pandemia del coronavirus.

Se conoció que el pasaje tiene un costo 550 euros. Tomando en cuenta, que varias de estas personas están en condición de turistas, y ya no tenía dinero para para sostenerse. Del Gaudio indicó que varios "fueron exonerados" de cancelar el boleto.

Entretanto, otros tuvieron que pedir ayuda a familiares, mientras que "algunos le reunimos el pasaje".

A parte del boleto, estas personas tienen que estar en la lista de consulado, y haberse sometido a la prueba PCR 48 horas antes del vuelo.

"Hubo una persona que no fue incluida no sabemos por qué. Hay una situación irregular, pero no sabemos a ciencia cierta el motivo", expresó Del Gaudio.