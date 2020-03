Un grupo de veintisiete eurodiputados reclamaron al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que «promueva activamente» sanciones europeas al sector del oro venezolano, que ya aplica Estados Unidos.

En una carta publicada en Twitter por la eurodiputada liberal Dita Charanzová, veintisiete diputados de cinco grupos políticos instan a Borrell a que se muestre partidario de prohibir el comercio y la circulación de «oro de sangre ilegal venezolano» en la Unión Europea.

Piden también que amplíe la lista de personalidades sancionadas que poseen en la actualidad, señaló la agencia EFE.

«El régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a la explotación de minas de oro para vender en el extranjero de forma ilícita como una fuente crucial de ingresos para mantener a su régimen ilegítimo en el poder», denuncia la carta.

Illegal blood gold is a lifeline of the Maduro regime, with serious human rights & environmental consequences. I have sent a letter to @JosepBorrellF signed by 27 MEPs calling on the EU to expand sanctions and prohibit the trade and circulation of Venezuelan blood gold in the EU pic.twitter.com/lV8d5cv6P1

— Dita Charanzová (@charanzova) March 10, 2020