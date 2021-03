5 impactantes videos del terremoto en Grecia que te harán temblar

Con información de 20 Minutos, el terremoto que ha sacudido este miércoles al país griego está dejando imágenes impactantes de los momentos vividos por los ciudadanos durante el temblor, que por el momento no ha dejado ninguna víctima.

El sismo, de magnitud 6,3 en la escala de Richter y ocurrido a las 12.16 (hora local), ha tenido su epicentro a 16 kilómetros al sur de la localidad de Elassona, municipio de Lárisa; y los sismólogos calculan que la profundidad focal ha sido de unos 10 kilómetros. Tras un primer fuerte sismo, multitud de réplicas de entre 4,2 y 4,9 de magnitud se han sucedido, alertando a los ciudadanos.

Las autoridades han procedido a evacuar los principales edificios públicos y escuelas ante el riesgo de derrumbamientos. Los ciudadanos de las distintas ciudades (se ha sentido incluso en Atenas) han salido inmediatamente a la calle, dejando imágenes de plazas repletas de gente.

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) March 3, 2021

#Update: A CCTV camera inside a clothing store has captured the 6.0 magnitude of a earthquake in the city of #Larisa in #Greece. pic.twitter.com/uHdTx7ufi3 — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) March 3, 2021

Fuente: 20MINUTOS