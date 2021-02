“¡A quién le importa!”: Trump dimite del Sindicato de Actores de Cine

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dimitió este jueves de su membresía en el Sindicato de Actores de Cine (SAG). El magnate tomó la decisión después de que The Screen Actores Guild (como es llamado en inglés) lo amenazara con expulsarlo de la federación de intérpretes de cine y televisión por el asalto del Capitolio. “¡A quién le importa!”, respondió.

El medio de comunicación Fox News indicó que Trump publicó la carta de renuncia el pasado miércoles. La personalidad televisiva hizo el anuncio, después de que la junta del SAG votara “abrumadoramente” que Trump violó las pautas de la afiliación del Sindicato por los disturbios en la sede del poder legislativo.

“Gracias”, fue la breve respuesta del SAG ante la renuncia del expresidente estadounidense.

Fox News tuvo acceso a la carta enviada por Trump a la presidente del Sindicato, Gabrielle Carteris. En tal sentido, el texto critica al SAG, a los medios de comunicación y las organizaciones de noticias.

"Les escribo hoy en relación con la llamada audiencia del Comité Disciplinario destinada a revocar mi afiliación sindical. ¡A quién le importa!", escribió a Carteris.

Trump enumera sus apariciones en televisión

El magnate destacó como empresario, director ejecutivo, inversor en bienes y raíces y como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, también cumplió un rol como personalidad televisiva. Por ejemplo, protagonizó The Apprentice, un reality show de NBC, donde los participantes competían por un contrato de 250.000 dólares y la dirección de una empresa de Trump.

"Si bien no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso de mi trabajo en películas como Solo en casa 2, Zoolander y Wall Street: Money Never Sleeps; y programas de televisión como The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night En vivo, y por supuesto, uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, El aprendiz, ¡por nombrar solo algunos!”, expuso Trump.

Trump afirmó que el intento de expulsión era un “flagrante intento de liberar la atención de los medios para distraer la atención de su lamentable historial como Sindicato". Además, afirmó que la organización “ha hecho por sus miembros” y nada por él, agregando que cobra elevadas cuotas y “promueve políticas e ideas peligrosas no estadounidenses”.