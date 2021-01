Abogado Giuliani: Trump se refería a "Juego de Tronos", no incitaba a la violencia en el Capitolio

Antes de la intervención del mandatario saliente la semana pasada, Giuliani volvió a hablar ante la multitud sobre el fraude en las elecciones presidenciales y dijo: "Si nos equivocamos, haremos el ridículo, pero si tenemos razón, muchos de ellos irán a prisión. Así que tengamos juicio por combate", afirmó.

Este martes, el abogado comentó su declaración durante una entrevista con el reportero de The Hill, Brett Samuels, y dijo que fue una referencia a la serie de televisión de HBO. "Me estaba refiriendo al tipo de juicio que tuvo lugar para Tyrion [Lannister] en aquel famoso episodio sobre la Inglaterra medieval ficticia. Cuando Tyrion, que es un hombre muy pequeño, es acusado de asesinato. No cometió asesinato, no puede defenderse y contrata a un campeón para que lo defienda", relató Giuliani.

A continuación, detalló que de esta manera habló sobre la petición de examinar las máquinas de votación, a las que los miembros del equipo de Trump previamente habían culpado del fraude electoral. "Estoy hablando sobre el juicio entre máquinas. De hecho, usted verá que surge exactamente en el contexto de que los desafíos para que nos permitan examinar sus máquinas", indicó. "Y luego digo que las consecuencias del juicio por combate serán si prueban que nos equivocamos, nos avergonzaremos extremadamente, seremos deshonrados. Si demostramos que se equivocan, van a la cárcel", afirmó Giuliani, precisando que sus palabras "no incitaron a una respuesta violenta de la multitud".

En ese contexto, The Independent señaló que la intervención de Giuliani provocó que la Asociación de Abogados del estado de Nueva York iniciara una investigación para determinar si el letrado debe ser inhabilitado. Al mismo tiempo, el Middlebury College anunció que revocará un título honorario concedido a Giuliani por su participación en "el fomento de la violenta insurrección contra el Capitolio de nuestra nación".

Asalto al Capitolio

El 6 de enero, partidarios de Donald Trump irrumpieron a la fuerza en el edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington, lo que llevó a la suspensión de la sesión bicameral del Congreso para contar y ratificar los votos electorales que debían dar oficialmente la victoria presidencial a Joe Biden. Los líderes del Congreso fueron evacuados a consecuencia de los disturbios. Como resultado del asalto murieron cinco personas, incluido un oficial de Policía.

Cuando se restableció el orden, la Cámara de Representantes y el Senado ratificaron la victoria de Biden.