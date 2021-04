Acusan y critican al primer ministro de Pakistán por relacionar las violaciones con la ropa de las mujeres

El portal ABC de España indica que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha provocado una fuerte polémica y sido duramente criticado después de haber establecido un vínculo entre las violaciones y la manera de vestir de las mujeres.

En una entrevista televisada del fin de semana, el antiguo campeón de cricket dijo que los casos de violación habían «aumentado rápidamente» en el mundo moderno, considerando que era una consecuencia lógica «en toda sociedad donde la vulgaridad está en auge».

A continuación, explicó que las mujeres se ponen el velo en el islam para evitar las tentaciones. «El propio concepto de 'purdah' supone evitar la tentación, todo el mundo no tiene la voluntad suficiente como para evitarla», declaró.

El término 'purdah' se refiere a la estricta separación de sexos y a la obligación al pudor a la que se somete a algunas mujeres en comunidades musulmanas o hinduistas.

Algunas personas han firmado una petición en línea el miércoles, condenando las opiniones «incorrectas, hirientes y peligrosas». «La culpa pesa únicamente sobre el violador y el sistema que favorece al violador, incluida la cultura promovida por declaraciones como esas», añade el texto.

La Comisión Pakistaní de derechos humanos, un órgano independiente, se dijo «consternada» por las frases del primer ministro. El organismo aprecia una «ignorancia desconcertante» sobre las causas de las violaciones y considera que frases de ese tipo provocan que «se culpe a las supervivientes de la violación».

Admirado en su país por haber logrado que Pakistán ganara su única copa del mundo de cricket en 1992, Imran Khan tuvo durante su carrera una reputación de 'playboy' con numerosas conquistas femeninas. Después de su entrada en la carrera política en 1996, comenzó a cultivar un perfil más conservador y religioso.

Acusado de "apología de la violación"

En Pakistán, el primer ministro Imran Khan está siendo acusado de hacer “apología de la violación” después de que culpara del aumento de los casos de agresión sexual a la forma de vestir de las mujeres y a la influencia cultural extranjera.

Estas fueron las palabras expresadas por la activista por los derechos humanos Tahira Abdullah, quien esta semana participó en una manifestación en la capital del país, Islamabad, según el portal Democracy Now.

Tahira Abdullah: “Es muy humillante e insultante decir que los hombres paquistaníes no pueden controlarse cuando las mujeres no usan velo cuando están en público. ¿Eso quiere decir que los hombres no se pueden controlar y que todos los hombres son violadores porque ven a las mujeres sin velo en público? Eso no tiene sentido. Es una mentalidad talibán, sexista, misógina y patriarcal. Y el primer ministro debe disculparse por sus comentarios”.

Fuente: Internacional / Democracy Now